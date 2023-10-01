2023-10-01 23:11:28 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد (1 تشرين الاول 2023)، اخماد حريقٍ اندلع بمجمع للمواد الإنشائية في قضاء الهاشمية بمحافظة بابل.

وقال بيان للمديرية، تلقته "بغداد اليوم"، ان "فرق الدفاع المدني، احكمت سيطرتها الكاملة على حادث حريق اندلع داخل مساحات زراعية متخذه كمخزن لتجارة المواد الإنشائية تحتوي على مواد شديدة الاشتعال منها الأصباغ، ولوائح السندويج بنل، والأنابيب البلاستيكية في قضاء الهاشمية بمحافظة بابل".

واضاف، ان "فرق الدفاع المدني، استنفرت وطوقت النيران وعزلت المخازن المحترقة عما يجاورها من مخازن وأخمدت الحريق بوقت قياسي حال دون اتساع النيران مع عدم تسجيل إصابات بشرية، على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق في المخزن المخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني".

المصدر: بغداد اليوم



