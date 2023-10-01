اندلاع حريق داخل محطة وقود في الجانب الأيسر من الموصل

2023-10-01 23:11:28 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أخمدت فرق الدفاع المدني، اليوم الأحد (1 تشرين الأول 2023)، حريقاً نشب بمحطة وقود في محافظة نينوى أسفر عن إصابة سائقين اثنين بحروق.

وأفاد بيان لاعلام مديرية الدفاع المدني تلقته "بغداد اليوم"، ان "فرق الدفاع المدني نجحت بإخماد حادث حريق اندلع داخل محطة وقود (لگداوي الأهلية) الواقعة بالجانب الأيسر لمدينة الموصل بسبب طارئ صحي ألم بسائق عجلة خصوصي أدى إلى الاصطدام بمضخة الوقود وانسكاب البنزين ثم اشتعال العجلات القريبة مما استدعى تدخل فرق الدفاع المدني على الفور".

وبين، ان "فرق الدفاع المدني استنفرت وطوقت النيران وعزلت العجلات المحترق عن بقية المضخات وأبعدت خطر النيران عن صهريج يحمل وقود البنزين متوقفاً داخل المحطة وأنهت أعمالها الإخماد والتبريد".

وأشار البيان الى "تأمين نقل السائقين المصابين إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج اللازم فيها".

المصدر: بغداد اليوم





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