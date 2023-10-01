نائب يقترح إلغاء او تعديل قيمة الفائدة لمبادرة قرض المصرف العقاري (وثيقة)

2023-10-01 23:11:33 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أقترح النائب حسين نعمة البطاط، اليوم الأحد (1 تشرين الأول 2023)، إلغاء او تعديل قيمة الفائدة على قرض المصرف العقاري وزيادة عدد سنوات التسديد للمصرف.

وقدم البطاط مقترحاً في كتاب الى مكتب رئيس الوزراء حصلت "بغداد اليوم" على نسخة منه، حول مبادرة المصرف العقاري جاء فيه "لاشك ان احدى أولويات عمل الحكومة وضمن برنامجها الحكومي هو حل مشكلة السكن ومساعدة المواطنين لشراء منازل ووحدات سكنية وخصوصا للطبقات الفقيرة والمتوسط ذات الدخل المحدود لكن ما حصل ان المواطن تفاجئ بمبادرة المصرف العقاري التي اطلقت مؤخراً التي تتضمن شروط صعبة وتعجيزية لا يمكن للمواطن والموظف البسيط تحملها لانها تؤثرعلى مستواه المعيشي العام".

وطالب البطاط رئاسة الوزراء "بالتدخل المباشر في الموضوع وإلغاء او تعديل قيمة الفوائد المترتبة على القرض وزيادة عدد سنوات تسديد القر خدمة للصالح العام".

ويواجه العراق أزمة في توفر الوحدات السكنية تقدرها الاحصائيات الحكومية بين 3 و3.5 مليون وحدة سكنية.

وتعهد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم بان "الحكومة ماضية نحو إنشاء المدن السكنية الجديدة لحل أزمة السكن".

المصدر: بغداد اليوم







