2023-10-01 23:15:24 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ لأجل الحد من هدر الطعام في العراق - من مراحل الإنتاج إلى المعالجة والتخزين - وتشجيع العادات والمواقف الجديدة للتغيير وتقليل كمية الطعام التي يرميها الناس، أعلنت منظمتا الاغذية والزراعة "فاو" وبرنامج الأغذية العالمي التابعين للأمم المتحدة، دعمها لحكومتي بغداد وإقليم كوردستان، لتطبيق أهداف التنمية المستدامة بشأن الطعام.

وبمناسبة "اليوم الدولي للتوعية بالفاقد والمهدر من الاغذية"، شددت "فاو" وبرنامج الأغذية العالمي، في بيان مشترك نشرته وكالة انباء "اوتشا" الاخبارية التابعة للأمم المتحدة، وترجمته وكالة شفق نيوز، على التزامهما المتجدد لمواجهة التحدي العالمي الملح المتمثل في فقدان الغذاء وهدره.

وذكر البيان المشترك أن في ظل "عالم يتسم بالتغير المناخي والصراعات والغموض الاقتصادي، فإن هذه المهمة الجماعية لم تكن بمثل هذه الاهمية مثل اي وقت مضى".

ونقل البيان عن تقرير الأمم المتحدة حول أوضاع الامن الغذائي والتغذية في العالم خلال العام 2023، الكشف عن حقيقة صارخة، تتمثل في أن "ما بين 691 و783 مليون شخص واجهوا الجوع في العام 2022"، ما يمثل زيادة قدرها 122 مليون شخص منذ العام 2019، اي قبل جائحة كورونا.

وبحسب أنظمة مراقبة الجوع التابعة لبرنامج الاغذية العالمي، فان 33 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا يحصلون على ما يكفيهم من الغذاء. أما على مستوى العالم، فقد ذكر البيان أن "هناك خسارة مقدرة بحوالي 13% من اجمالي الاغذية المنتجة في سلاسل التوريد، ويتم التخلص من 17% أخرى من قبل العائلات والمطاعم والمتاجر".

ووفق الأمم المتحدة، فإن هذه الخسائر لا تشكل فرصة ضائعة للتخفيف من حدة الجوع فقط، وانما تشكل ايضا ضغطا كبيرا على البيئة والموارد.

وحذر التقرير الأممي، من أن استمرار نمو سكان العالم، فإننا "نواجه الحقيقة المروعة المتمثلة بانه بحلول العام 2050 سنكون بحاجة الى نحو ثلاثة كواكب بحجم الارض للحفاظ على انماط حياتنا الحالية، وانه من الضروري ان نحول انظمتنا الغذائية لتصبح اكثر كفاءة وشمولا واستدامة".

هدر الطعام في العراق

ولهذا، تعهدت المنظمتان وفي اطار التزامهما المشترك من اجل "عراق مستدام" بمعالجة فقد وهدر الغذاء، ودعم جهود بغداد وأربيل، من اجل تطوير وتنفيذ اهداف واستراتيجيات وطنية تتماشى مع الهدف رقم 12.3 من اهداف التنمية المستدامة، والذي يتضمن تعزيز التعاون في سلسلة التوريد للحد من هدر الطعام في كل المراحل، من الإنتاج إلى المعالجة والتخزين".

وأضافتا أن من المهم أيضا بالقدر نفسه، "تشجيع العادات والسلوك الجديد للتغيير وتخفيف كمية الطعام التي يرميها الناس".

وحثت المنظمتان "القطاع الخاص على المشاركة بفعالية في دعم سلاسل الإمدادات الغذائية المستدامة وتعزيز الاستهلاك المتسم بالمسؤولية" كما حثت المنظمتان "الشركات على الاستثمار في تحديث سلاسل الإمدادات الغذائية واعتماد ممارسات مستدامة".

ودعت المنظمتان، الأفراد إلى اتباع خيارات واعية تحد من هدر الطعام داخل منازلهم، كما حثتا المستهلكين على المشاركة بفاعلية في الشراكات بين القطاعين العام والخاص والهادفة الى الحد من فقد الاغذية وهدرها".

وأكدت المنظمتان الأمميتان، التزامهما بمعالجة فقد الاغذية وهدرها في العراق، كما أن الوضع يتطلب اتخاذ اجراءات عاجلة في هذا الصدد بالعراق.

وأعربت المنظمتان، عن أملهما بـ"تحقيق مستقبل حيث لا ينام أحد في العراق جائعاً، ويتم تقدير الغذاء وعدم هدره، وحيث تكون الأنظمة الغذائية الزراعية فعالة ومستدامة".