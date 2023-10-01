2023-10-01 23:20:24 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت الشركة العامة لتصنيع الحبوب، اليوم الأثنين، احدى تشكيلات وزارة التجارة عن تنفيذ فرقها الرقابية ولجان المتابعة زيارات تفتيشية مكثفة شملت مطاحن الحبوب ووكلاء الطحين في بغداد والمحافظات. اكد ذلك مديرعام الشركة خالد اسماعيل النداوي وقال” ان تلك الزيارات التفتيشية جاءت متزامنة مع تصاعد وتيرة الإنتاج وتوزيع مادة الطحين ضمن مخصص الحصة السابعة، بالإضافة إلى […]

ظهرت المقالة التجارة: تجهيز الوكلاء بـ (3) ملايين كيس طحين وسحب نماذج الفحص البايلوجي في البصرة أولاً على ايرث نيوز.