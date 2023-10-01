2023-10-01 23:20:24 - المصدر: ايرث نيوز

أكد مدرب فريق القوة الجوية لكرة القدم أيوب أوديشو، أن فريقه يطمح للفوز على أجمك الأوزبكي رغم وصوله المتأخر إلى أوزباكستان. وكان من المقرر أن يصل وفد “الصقور” إلى أوزباكستان يوم أمس عبر طائرته الحربية، لكن رفض حكومة أذربيجان السماح لطائرة الصقور الحربية أجل الرحلة إلى اليوم الأحد. وقال أوديشو في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة […]

ظهرت المقالة أيوب أوديشو: نطمح للفوز على أجمك رغم وصولنا المتأخر أولاً على ايرث نيوز.