رئاسة إقليم كوردستان تستنكر تفجير انقرة وتدعو لعمل مشترك بوجه الإرهاب

2023-10-01 23:50:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استنكرت رئاسة اقليم كوردستان، يوم الأحد، الهجوم الارهابي الذي استهدف العاصمة التركية انقرة.

وقالت الرئاسة في بيان، إن الإرهاب والعنف هما مخاطر جدية يهددان امن واستقرار المنطقة لذا نؤكد على العمل المشترك وتعزيز التعاون لسد الطريق امام الإرهاب ومصادره في المنطقة.

وكانت وسائل إعلام تركية، قد أفادت اليوم بأن هجوماً انتحارياً حصل بالقرب من مقر وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة، مشيرة إلى أن شخصاً مسلحاً يرتدي حازماً ناسفاً هاجم حرس المبنى ومن ثم فجّر نفسه.

ولاحقاً، أعلن وزير الداخلية التركي "قتل اثنين من الإرهابيين في هجوم أنقرة"، مبيناً أن "الإرهابيين نفذا هجوماً بالقنابل أمام مدخل مديرية الأمن التابعة للداخلية في أنقرة"، وتبنى حزب العمال الكوردستاني، الهجوم الانتحاري.

ونقلت فرانس برس، عن وكالة "إيه إن إف" القريبة من حزب العمال، قولها إن "عملاً فدائياً نفذ ضد وزارة الداخلية التركية من جانب فريق تابع لـ(لواء الخالدين)".

وهذا الهجوم هو الأول في أنقرة، منذ عدة سنوات، ويأتي بعد قرابة عام على مقتل 6 وإصابة 81 في تفجير بشارع تجاري مكتظ بوسط إسطنبول في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.