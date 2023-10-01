العراق يدين التفجير الإرهابي في تركيا

2023-10-01 23:55:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعربت وزارة الخارجية العراقية، عن إدانتها، واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابيّ الذي وقع اليوم الأحد وسط العاصمة التركيَّة أنقرةوذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزارة الخارجيَّة العراقيَّة تُعربُ عن إدانتها، واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابيّ الذي وقع اليوم الأحد أمام مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخليَّة التركيَّة بمنطقة قزلاي وسط العاصمة التركيَّة أنقرة، وأسفر عن إصابة ضابطين من الشرطة التركيَّة".وأضاف البيان: "نجدد تضامن حكومة وشعب العراق مع حكومة وشعب الجمهوريَّة التركيَّة، وأمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين، ونؤكِّدُ موقفنا الرافض للإرهاب بكلِّ أشكاله وصُوَره، ووقوفنا مع المُجتمَع الدوليّ في مُواجَهة الإرهاب، ودعم جميع الجُهُود الخيِّرة الرامية إلى القضاء على التطرُّفِ والعنف".