العراق يدين الهجوم الانتحاري في تركيا: ندعم جهود مواجهة الإرهاب

2023-10-02 00:00:20 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / أدانت وزارة الخارجيَّة العراقيَّة، مساء الأحد، التفجير الإرهابيّ الذي وقع أمام مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخليَّة التركيَّة، في منطقة قزلاي وسط العاصمة التركيَّة أنقرة، وأسفر عن إصابة ضابطين من الشرطة.

وجددت الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تضامن حكومة وشعب العراق مع حكومة وشعب الجمهوريَّة التركيَّة، وأمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت الخارجية العراقية، موقف العراق الرافض للإرهاب بكلِّ أشكاله وصُوَره، ووقوفها مع المُجتمَع الدوليّ في مُواجَهة الإرهاب، ودعم جميع الجُهُود الخيِّرة الرامية إلى القضاء على التطرُّفِ والعنف.

وكانت وسائل إعلام تركية، قد أفادت اليوم بأن هجوماً انتحارياً حصل بالقرب من مقر وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة، مشيرة إلى أن شخصاً مسلحاً يرتدي حازماً ناسفاً هاجم حرس المبنى ومن ثم فجّر نفسه.

ولاحقاً، أعلن وزير الداخلية التركي "قتل اثنين من الإرهابيين في هجوم أنقرة"، مبيناً أن "الإرهابيين نفذا هجوماً بالقنابل أمام مدخل مديرية الأمن التابعة للداخلية في أنقرة".

وتبنى حزب العمال الكوردستاني، الهجوم الانتحاري الذي وقع أمام مقر المديرية العامة للأمن، في العاصمة التركية أنقرة، صباح اليوم.

وهذا الهجوم هو الأول في أنقرة، منذ عدة سنوات، ويأتي بعد قرابة عام على مقتل 6 وإصابة 81 في تفجير بشارع تجاري مكتظ بوسط إسطنبول في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وفي وقت سابق من اليوم، أدانت حكومة إقليم كوردستان، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مبنى الأمن العام في العاصمة التركية أنقرة.