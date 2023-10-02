العراق يدين الهجوم في انقرة

2023-10-02 00:20:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أدانت وزارة الخارجية في بغداد ورئاسة إقليم كردستان، اليوم الأحد (1 تشرين الأول 2023)، الهجوم "الارهابي" الذي شهدته العاصمة التركية أنقرة قرب مجمع حكومي ومقار أمنية صباح اليوم وتبناه حزب العمال الكردستاني.

وأعربت الخارجية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "عن إدانتها، واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابيّ الذي وقع اليوم الأحد أمام مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخليَّة التركيَّة بمنطقة قزلاي وسط العاصمة التركيَّة أنقرة، وأسفر عن إصابة ضابطين من الشرطة التركيَّة".

وجددت "تضامنها حكومة وشعب العراق مع حكومة وشعب الجمهوريَّة التركيَّة، مع الأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".

وأكدت الخارجية في بيانها "الموقف الرافض للإرهاب بكلِّ أشكاله وصُوَره، ووقوفنا مع المُجتمَع الدوليّ في مُواجَهة الإرهاب، ودعم جميع الجُهُود الخيِّرة الرامية إلى القضاء على التطرُّفِ والعنف".

في سياق متصل أدانت رئاسة إقليم كردستان الهجوم الذي وصفته بـ"الإرهابي" الذي حدث اليوم في أنقرة.

وقالت في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الإرهاب والعنف تهديد حقيقي يعرض أمان واستقرار المنطقة للخطر" مجددة "التأكيد على العمل المشترك وضرورة تعزيز التنسيق والتعاون المشترك لمنع الإرهاب ومصادره في المنطقة".

وكان مسلحان أحدهما انتحاري، نفذا صباح اليوم الأحد (1 تشرين الأول 2023)، هجوما بقنبلة أمام وزارة الداخلية وسط العاصمة التركية، أنقرة، ما أدى إلى مقتلهما وإصابة اثنين من رجال الشرطة.

والتفجير الذي وقع في بوليفارد أتاتورك هو الأول في أنقرة، منذ 2016، عندما هزت تركيا موجة هجمات دامية.

وقال مسؤول تركي كبير لرويترز إن المهاجمين خطفا مركبة وقتلا سائقها في مدينة قيصري على بعد 260 كيلومترا، جنوب شرقي أنقرة، ثم نفذا الهجوم بواسطتها.

وأعلن حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا ودول غربية "إرهابيا"، مسؤوليته عن الهجوم.

وشنت المقاتلات التركية مساء اليوم 20 غارة في شمالي العراق في أول رد من أنقرة على الهجوم.





المصدر: بغداد اليوم