2023-10-02 00:40:10 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء الأحد، تنفيذ ضربات جوية شمالي العراق، أسفرت عن تدمير 20 هدفا لحزب العمال الكردستاني. وأوضح البيان الصادر عن وزارة الدفاع أن الجيس التريك كثف ضرباته الجوية على قواعد حزب العمال الكردستاني في جرة وهاكورك ومتينا وقنديل شمالي العراق وكانت العاصمة التركية أنقرة، قد شهدت صباح الأحد، هجوما إرهابيا، استهدف المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة […]

ظهرت المقالة ردا على هجوم أنقرة.. تركيا تستهدف أهدافا للعمال الكردستاني شمالي العراق أولاً على ايرث نيوز.