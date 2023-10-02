2023-10-02 00:40:10 - المصدر: ايرث نيوز

إيرث نيوز/ أعربت وزارة الخارجية العراقية، عن إدانتها، واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابيّ الذي وقع اليوم الأحد وسط العاصمة التركيَّة أنقرة وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة “إيرث نيوز” أن “وزارة الخارجيَّة العراقيَّة تُعربُ عن إدانتها، واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابيّ الذي وقع اليوم الأحد أمام مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخليَّة التركيَّة بمنطقة قزلاي وسط العاصمة […]

ظهرت المقالة وزارة الخارجية تدين التفجير الإرهابي في تركيا أولاً على ايرث نيوز.