مصطفى ناظم: عازمون على أداء يليق بسمعة الزوراء

2023-10-02 00:40:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد مدافع فريق الزوراء لكرة القدم مصطفى ناظم، أن فريق “النوارس” عازم على تقديم أداء يليق بسمعة الزوراء في كأس الاتحاد الآسيوي. وقال ناظم في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الرفاع البحريني إن “فريق الزوراء جاهز لمباراة الغد أمام الرفاع ونسعى لتحقيق الفوز وتعويض الخسارة في المباراة السابقة”. وبين ناظم أن “جميع اللاعبين عازمون […]

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