مدرب الزوراء: علينا العمل مع الظروف ودون تبريرات

2023-10-02 00:40:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد مدرب فريق الزوراء لكرة القدم حسام البدري، أن فريقه يتوجب عليه العمل مع الظروف في كأس الاتحاد الآسيوي ومن دون تبريرات. وقال البدري في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الرفاع البحريني إن “فريق الرفاع من الفرق الكبيرة في البحرين ولدينا معلومات كافية عنهم ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية”، مبيناً أن “مباراة الغد مباراة مهمة […]

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