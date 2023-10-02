2023-10-02 01:00:04 - المصدر: العربي الجديد

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تدمير 20 هدفاً لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق، خلال غارات جوية استهدفت معاقلهم في متينا وهاكورك وقنديل وكاره.

وأفادت الوزارة في بيان نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن "النضال" سيستمر حتى تحييد آخر "إرهابي".

وذكرت أن الجيش التركي نفذ غارات جوية، مساء 1 أكتوبر/ تشرين الأول، استهدفت "معاقل الإرهابيين في متينا وهاكورك وقنديل وكاره" شمالي العراق.

وأشار البيان إلى تدمير 20 هدفاً يضم مخابئ ومخازن ومغارات استخدمها الحزب الذي تصنفه أنقرة "منظمة إرهابية"، لافتاً إلى أن من بين من تم استهدافهم قياديون في الحزب.

وشدد البيان على أنه "تم خلال العملية اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون إلحاق الضرر بالمدنيين الأبرياء، والعناصر الصديقة، والأصول التاريخية والثقافية والبيئة".

يُذكر أنّ حزب العمال الكردستاني المصنّف على قوائم الإرهاب في كلّ من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يتهم بأنه مسؤول عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص بينهم أطفال ونساء ورضّع في تركيا.

(الأناضول)