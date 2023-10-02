افتتاح مهرجان أيام القاهرة للمونودراما: الموسيقى التراثية حاضرة

2023-10-02 02:00:03 - المصدر: العربي الجديد

انطلقت الدورة السادسة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، مساء الأحد، في دار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن تنتهي في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وخلال الحفل، تم تكريم كل من الفنانين المصري محمد صبحي، والسوداني علي المهدي (السودان هو ضيف شرف الدورة)، والإماراتي محمد سعيد الظنحاني، والمخرجة الإيطالية فالبونا كسيبري، واسم المؤلف الراحل مصطفى سليم، وتسلمت زوجته درع التكريم.

وخلال الافتتاح، حضرت عدة معزوفات تخص التراث المصري الغنائي، إذ قدمت إحدى الفرق الموسيقية عدداً من الألحان المصرية والعربية والغربية، ومنها موسيقى أغاني "ألف ليلة وليلة" لأم كلثوم، و"آخر أيام الصيفية" لفيروز، و"الحلوة دي" للموسيقار سيد درويش.

وفي يوم الافتتاح، قُدم عرضان مسرحيان، هما العرض العماني "بلا اسم"، والسوداني "مقاس واحد إلى حذاء مقاس 56"، وهو العرض المشارك في قسم المسابقة الرسمية من المهرجان، من تأليف وتمثيل السيد عبد الله صوصل، وإخراج زهير عبد الكريم.

يُذكر أن الدورة السادسة من المهرجان تشارك فيها عدة دول من جميع أنحاء العالم، ومنها إيطاليا، والأرجنتين، وألمانيا، وفلسطين، وسلطنة عمان، وتونس، والجزائر، والعراق، والسودان، وجورجيا، وفرنسا، والمكسيك، وأوكرانيا، والمغرب.

ويرأس المهرجان المخرج أسامة رؤوف، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة المصرية نيڤين الكيلاني.