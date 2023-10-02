افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ39

2023-10-02 02:00:03 - المصدر: العربي الجديد

افتُتحت الدورة الـ39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول حوض البحر المتوسط، الأحد، تحت شعار "السينما ترقص وتغني".

وخلال فعاليات المهرجان، كُرم المطرب مدحت صالح، والفنان اليوناني كوستاس فيراس، والفنانة والمنتجة الفرنسية كارولين سيلول، والفنانة حنان مطاوع، والفنان خالد زكي.

وافتتحت الدورة التي أقيمت في مكتبة الإسكندرية برئاسة الناقد الأمير أباظة، بـ"أوبريت" استعراضي بعنوان "لسة الأغاني ممكنة"، وهي فكرة وإخراج محمد مرسي، وظهرت في الخلفية صور لكل من الفنانين فيروز ومحمد فوزي وشادية وممدوح عبد العليم ومحمد منير وعمرو دياب.

وفي نهاية الحفل، عُرض الفيلم القصير "فطيما" الذي يحكي صراع (فطيما) لإثبات موهبتها في رياضة كرة القدم أمام الأولاد، وصراعها مع والدها لتغيير فكرة عن ختان الإناث، وهو فيلم من كتابة وإخراج أحمد عادل.

يُذكر أن الفنان السوري جمال سليمان كان قد اعتذر عن عدم المشاركة كرئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية، وذلك قبل ساعات قليلة من انطلاق الافتتاح، ويرجع سبب اعتذاره لتواجده في العراق، إذ كان مقرراً له العودة في 30 سبتمبر/ أيلول، ولكن نظراً لحريق مدينة الحمدانية، جرى تأجيل الحدث الذي سافر سليمان من أجله، وهو ما عطل عودته للقاهرة.

ويُقام المهرجان تحت رعاية محافظ الإسكندرية، ووزارة الثقافة المصرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، ويشارك في المهرجان الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أوروبا وأفريقيا وآسيا.