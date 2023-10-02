2023-10-02 02:10:05 - المصدر: ايرث نيوز

السوداني: بطولة خليجي 25 كانت حدثاً استثنائياً في تاريخ العراق وتاريخ الرياضة السوداني: تطوير الأندية يحتاج إلى قوانين من بينها قانون الإصلاح الرياضي وقانون الرياضة الموحّد وقانون الاستثمار الرياضي السوداني: فتحنا نافذة أسميناها عين الشباب نتسلّم خلالها أية فكرة وندرسها ومن ثَم تُقرها السوداني: المجلس الأعلى للشباب أقرّ وعقد أول جلسة برئاستي وجاء تلبية لمطلب […]

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