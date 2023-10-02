ردا على قرار لجنة الحكام.. ليفربول يتوعد بالتصعيد

2023-10-02 08:45:02 - المصدر: واع

متابعة – واععلّق نادي ليفربول على قرار لجنة الحكام في إنجلترا، استبدال الحكمين دارين إنغلاند ودان كوك في مباراتين بالجولة الحالية من الدوري الإنجليزي بعدما كانا مسؤولين عن حكم الفيديو المساعد في المباراة التي فاز فيها توتنهام هوتسبير على "الريدز" بهدفين لهدف، والتي شهدت إلغاء هدف صحيح سجله لليفربول.وقال ليفربول في بيان: "تابع نادي ليفربول لكرة القدم اعتراف لجنة الحكام المحترفين بإخفاقات الليلة الماضية. من الواضح أن التطبيق الصحيح لقوانين اللعبة لم يحدث مما أدى إلى المساس بالنزاهة الرياضية".وأضاف البيان: "ندرك تماما الضغوط التي يعمل تحتها حكام المباريات، ولكن من المفترض أن يتم تخفيف هذه الضغوط، وليس تفاقمها، من خلال وجود وتطبيق تقنية الفيديو، ولذلك، فمن غير المرضي عدم إتاحة الوقت الكافي للسماح باتخاذ القرار الصحيح وعدم حدوث أي تدخل لاحق. كما أن تصنيف مثل هذه الإخفاقات على أنها (خطأ بشري كبير) أمر غير مقبول أيضا. ولا ينبغي تحديد النتائج إلا من خلال المراجعة وبشفافية كاملة".وتابع: "يعد هذا أمرا حيويا لموثوقية اتخاذ القرار في المستقبل لأنه ينطبق على جميع الأندية التي يتم استخدام الدروس المستفادة منها لإجراء تحسينات على العمليات من أجل ضمان عدم حدوث هذا النوع من المواقف مرة أخرى".واختتم البيان بالقول: "سوف نستكشف مجموعة الخيارات المتاحة، بالنظر إلى الحاجة الواضحة للتصعيد والحل".