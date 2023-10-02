2023-10-02 09:00:26 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أثارت إصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الجدل في أوساط كرة القدم الأمريكية، خاصة في ما يتعلق بالحضور الجماهيري. وأشارت تقارير صحفية إلى أن ميسي يعاني من إصابة في وتر الركبة، وهو الأمر الذي نفاه المدير الفني الأرجنتيني تاتا مارتينو، مدرب إنتر ميامي. وخرج مؤخرا هيركوليس غوميز، لاعب منتخب أمريكا السابق، في […]

ظهرت المقالة بسبب إصابة ميسي “الغامضة”.. إنتر ميامي في مرمى الانتقادات أولاً على ايرث نيوز.