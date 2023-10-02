2023-10-02 09:00:27 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أصدرت المحكمة العليا في إيران حكما بالإعدام على منفذ الهجوم الإرهابي على السفارة الأذربيجانية في طهران في يناير الماضي. وذكرت وسائل إعلام أذربيجانية اليوم الاثنين أن “محكمة إيرانية أصدرت حكما بالإعدام على المواطن الإيراني ياسين حسين زاده، منفذ الهجوم الإرهابي على سفارة أذربيجان في طهران”. وفي أوائل سبتمبر الماضي، أعلن المدعي العام الإيراني أن […]

ظهرت المقالة القضاء الإيراني يصدر حكمه على مهاجم السفارة الأذربيجانية في طهران أولاً على ايرث نيوز.