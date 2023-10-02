2023-10-02 09:00:27 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين لتعوض بعض خسائرها اليوم الجمعة مع تركيز المستثمرين على توقعات قلة المعروض العالمي واتفاق في اللحظات الأخيرة لتجنب إغلاق الحكومة الأمريكية، الأمر الذي أعاد لهم شهية المخاطرة. وبحلول الساعة 0037 بتوقيت جرينتش صعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر كانون الأول 18 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 92.38 […]

ظهرت المقالة عالمياً.. اسعار النفط تبدأ تعاملاتها الاسبوعية على ارتفاع أولاً على ايرث نيوز.