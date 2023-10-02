الكهرباء يرفع وتيرة الاستعدادات لثاني مواجهاته الآسيوية

2023-10-02 09:55:04 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمار

يكثف فريق الكهرباء بكرة القدم تدريباته في الملاعب السعودية استعداداً لمباراته المرتقبة امام أهلي حلب السوري يوم الثلاثاء المقبل في ستاد مدينة الملك فهد الرياضية لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس الاتحاد الاسيوي .

وقال المنسق الإعلامي لفريق الكرة خيام الخزرجي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن" الظهور بالمظهر الجيد في المبارة الأولى حملنا مسؤولية كبيرة لتقديم المزيد أمام أهلي حلب ".

وأضاف الخزرجي أن" الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب لؤي صلاح، أعد العدة بشكل جيد لهذه المباراة باعتبارها أول مواجهة خارج الديار بعد أن خاض مباراته الاولى أمام الكويت الكويتي في ملعب البصرة الدولي ".

وتابع الخزرجي أن" لاعبي الفريق يتمتعون بمعنويات عالية ولديهم إصرار على تحقيق الفوز والعودة بنقاط المباراة "، مشيراً الى أن" الصفوف مكتملة لاسيما بعد عودة اللاعبين المصابين الذين غابوا عن المباراة الاولى وهم عبد الله عبد الأمير ومرتضى جمال، بينما سيغيب المهاجم الكاميروني بارجا نكوبا بسبب تعرضه للإصابة".