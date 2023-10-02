الإطاحة بثلاثة تجار للمخدرات في المثنى والنجف

2023-10-02 09:55:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - المثنى

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات، اليوم الأثنين (2 تشرين الأول 2023)، الإطاحة بثلاثة من تجار ومروجي المخدرات في محافظتي المثنى والنجف.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز مديرية استخبارات وأمن المثنى التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، القت القبض على أثنين من تجار ومروجي المواد المخدرة في قضائي المجد والرميثة بمحافظة المثنى"، مشيرةً الى أن "المتهمين صادرة بحقهما مذكرتا قبض وفق أحكام المادة (28) مخدرات".

وفي السياق ذاته قالت المديرية وفقاً البيان إن "مفارز مديرية استخبارات وأمن النجف الأشرف التابعة إلى المديرية ذاتها تمكنت من القبض على أحد تجار المواد المخدرة بالجرم المشهود أثناء قيامه بترويج وبيع مواد مخدرة مختلفة"، لافتةً الى أن "عملية القبض جاءت القبض من خلال تواجده في قضاء الكوفة، وتم تدوين أقواله بدائياً وقضائياً وأتحاذ الإجراءات القانونية بحقه".

المصدر: بغداد اليوم