انطلاق المحاكمة المدنية لترامب واثنين من أبنائه في قضية تضخيم أصولهم العقارية

2023-10-02 10:00:07 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تبدأ، الإثنين، في نيويورك المحاكمة المدنية لدونالد ترامب واثنين من أبنائه، المتهمين بتضخيم أصولهم العقارية بشكل هائل لسنوات، ما يهدد إمبراطوريته الاقتصادية ويمهد لماراثون قضائي بالنسبة إلى المرشح لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية. وأعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب (77 عاما) أنه سيمثل أمام المحكمة في إطار انطلاق محاكمته المدنية في […]

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