وزارتا التخطيط والشباب تبحثان سبل معالجة مشكلات المشاريع الرياضية

2023-10-02 11:00:04 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وزير التخطيط محمد علي تميم دعم الوزارة لتذليل جميع الصعوبات ومعالجة المشكلات التي تعرقل إنجاز مشاريع الشباب والرياضة، جاء ذلك خلال استقباله لوزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع .وذكر بيان لوزارة التخطيط تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، أن" اللقاء تناول واقع مشاريع وزارة الشباب والرياضة، وسبل معالجة المشكلات التي تعرقل إنجازها ، من حيث التخصيصات المالية وإضافة المكونات، وزيادة الكلف، والبدء بتنفيذ المشاريع الجديدة، واستئناف العمل في المتلكئ منها ، بعد الاتفاق على معالجة أسباب التلكؤ، ومن بين المشاريع التي تم التطرق إليها ووضع الحلول لمشكلاتها، ملعب التاجيات، وملعب كركوك، وملعب المسيب ، وملعب الموصل، والقبة الفلكية".وأضاف أن" وزير التخطيط أكد استعداد الوزارة لتذليل جميع الصعوبات ومعالجة المشكلات التي تعرقل إنجاز مشاريع الشباب والرياضة، لما تمثله هذه المشاريع من أهمية كبيرة لشريحة الشباب، الذين يمثلون الشريحة الأكبر في المجتمع العراقي".وتابع أن " وزارة التخطيط فاتحة أبوابها أمام جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ، والمحافظات، والعمل معها بروحية الحل لأية مشكلة يمكن ان تعيق إنجاز أي مشروع"، مشيراً الى أن " هناك الكثير من المشكلات المتراكمة نجحت الوزارة في معالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وخصوصاً ما يتعلق بالمشاريع المتلكئة".