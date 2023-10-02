2023-10-02 11:00:04 - المصدر: واع

بغداد – واع

يتطلع ممثلا الكرة العراقية، القوة الجوية والزوراء ، إلى تحقيق فوزهما الأول في الاستحقاق القاري عندما يلتقيان اليوم الاثنين، فريقي أولماليك أجمك الأوزبكي والرفاع البحريني ضمن بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي.

ويبحث الصقور بقيادة المدرب أيوب أوديشو عن تحقيق الفوز على أجمك الأوزبكي، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا والعودة بنقاط الانتصار والقفز من الترتيب الثالث الى الوصافة أو الصدارة مؤقتاً بانتظار نتيجة مواجهة اتحاد جدة السعودي مع سباهان الإيراني.

وتبدو رحلة الأزرق إلى طشقند محفوفة بالمخاطر لأسباب عدة أهمها أن الفريق يعاني فنياً وبدنياً من غياب المباريات الرسمية بسبب عدم انطلاق الدوري المحلي حتى الآن، فضلاً عن سفره المتأخر إلى أوزبكستان، ولكنه يعول على جاهزية لاعبيه في ظل وصول حالة الانسجام إلى درجة عالية بعد عدد من المباريات الودية.

وفي المباراة الاخرى يواجه فريق الزوراء مضيفه الرفاع البحريني ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

ويرفع النوارس شعار التعويض بمواجهة اليوم عقب خسارته أمام العربي الكويتي في الجولة الأولى ، لذلك يأمل الجهاز الفني بقيادة المصري حسام البدري، أن تكون المباراة بوابة للنهوض من جديد وفرصة مثالية للعودة الى أجواء المنافسة على صدارة المجموعة.

ويقف النوارس بالمرتبة الثالثة من دون رصيد في المجموعة الثالثة التي يتصدرها الرفاع البحريني بـ3 نقاط، بالتفوق على العربي الكويتي بفارق الأهداف، بينما يتذيل النجمة اللبناني القائمة.