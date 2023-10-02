2023-10-02 11:00:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -



تمكَّنت ملاكات مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد من ضبط أحد المُتَّهمين مُتلبّساً بالرشوة؛ لقاء وعدٍ بتعيين أحد المُواطنين في إحدى الوزارات.



دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن العمليَّة التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتأليف مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد فريق عملٍ؛ للتحرّي عن معلوماتٍ وردت المُديريَّة في شكوى لأحد المُواطنين تتضمَّن إقدام المشكو منه بطلب مبلغٍ ماليٍّ؛ لقاء تعيينه في وزارة التربية.



وأردفت الدائرة مُبيّنةً أنَّ فريق العمل المُؤلَّف من قسم التحرّي والضبط في مُديريَّة تحقيق بغداد نصب كميناً محكماً للمشكو منه، الذي تبيَّن أنَّه يعمل في مجال بيع وشراء العقارات، وأخذ بمراقبته ورصد تحرُّكاته،حتَّى تمَّ ضبطه مُتلبّساً بالجرم المشهود وهو يتسلَّم مبلغ الرشوة.



ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي تمَّت وفق أحكام القرار (١٦٠ /ثانياً/١ لسنة ١٩٨٣)؛ بغية عرضه بصحبة المُتَّهم والمبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المُختصّ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهم.





