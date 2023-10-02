2023-10-02 11:05:39 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

أعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الاثنين (‏2‏ تشرين الأول‏ 2023) عن القاء القبض على 11 متهمًا بتهريب المشتقات النفطية وضبط عجلاتهم في نينوى.

وذكرت المديرية، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تنفيذاً لتوجيهات المدير العام اللواء الركن ظافر نظمي جمال أحكمت مفارز اللواء الاول في محافظة نينوى القبضة على (11) متهماً بتهريب المشتقات النفطية وبعمليات متفرقة"، لافتةً الى أن "العملية جاءت بعد ورود معلومات أمنية تفيد بعدم وجود أوراق رسمية بالمنتوج المحمل بتلك العجلات ومخالفات أخرى".

وأشارت الى انه "تم تنظيم محضر أصولي بالمضبوطات وإيداع المتهمين التوقيف تمهيداً لعرضهم على القضاء المختص" .

المصدر: بغداد اليوم





