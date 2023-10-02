2023-10-02 11:10:22 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استهل الدولار الربع الأخير من العام قويا الاثنين، وسط احتمالات بقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول، بينما تراجع الين إلى أدنى مستوى في قرابة عام دافعا المتعاملين لترقب تدخل من السلطات اليابانية. وشهدت التعاملات الآسيوية المبكرة تحركات محدودة للعملات بسبب عطلة في مناطق من أستراليا وعطلة الأسبوع الذهبي في الصين، ومع ذلك […]

ظهرت المقالة الدولار القوي يحافظ على مكاسبه في مستهل الربع الأخير أولاً على ايرث نيوز.