السجن المؤبد لإرهابيين اشتركا بخطف مواطن وهجوم مسلح في بيجي

2023-10-02 12:15:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين





بغداد / إعلام القضاء

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين حكمين بالسجن المؤبد بحق ارهابيين اثنين عن جريمة الانتماء لعصابات داعش الارهابية والاشتراك في هجوم مسلح ضد القوات الامنية.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المجرم الاول قام بالانتماء إلى عصابات داعش الارهابية وترديد البيعة وحمل السلاح والعمل معهم في جمع الزكاة والاشتراك في خطف احد المواطنين في قضاء بيجي".

وأضاف أن "المجرم الثاني اشترك بعمليات هجوم مسلح على القوات الامنية المتواجدة في قضاء ومصفى بيجي عام 2015".

وأشار إلى أن "الحكمين بحقهما يأتيان استنادًا لأحكام المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".