اللجنة المالية تستضيف وزير التخطيط ومحافظ البصرة ونائب محافظ نينوى

2023-10-02 12:15:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استضافت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين (2 تشرين الاول 2023)، وزير التخطيط محمد تميم ومحافظ البصرة اسعد العيداني ونائب محافظ نينوى شيروان دوبرداني لمناقشة سبل تجاوز مشكلة تأخر تمويل المشاريع المستمرة.

وذكر المكتب الإعلامي للجنة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني تبدأ جلسة استضافة نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط محمد تميم بحضور محافظ البصرة اسعد العيداني ونائب محافظ نينوى شيروان دوبرداني لمناقشة سبل تجاوز مشكلة تأخر تمويل المشاريع المستمرة".

ويتوقع ان يشهد الاجتماع مناقشة مفصلة حول توجيه التمويل وتخصيص الموارد اللازمة لدعم هذه المشاريع الحيوية. كما سيتم بحث سبل تعزيز التعاون بين الحكومة المركزية والمحافظات في سبيل تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المشتركة.

وأمس الاحد (1 تشرين الاول 2023)، أنتقدت اللجنة المالية النيابية، تأخير تنفيد الموازنة، فيما اشارت الى أنه سيتم استضافة وزيري التخطيط والمالية خلال الاسبوع الحالي.

وذكر المكتب الإعلامي للجنة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني أكد خلال استضافة المحافظين في اللجنة المالية أنه أشرنا وجود تقصير واضح في إطلاق التخصيصات المالية للمحافظات والوزارات".

واضاف: "سنستضيف وزيري التخطيط والمالية هذا الاسبوع للوقوف على اسباب تاخر تنفيذ الموازنة"، مشيراً الى أن "الحكومة الحالية رفعت شعار حكومة الخدمة الوطنية ولن نسمح باستمرار مشكلة تأخير صرف التخصيصات المالية".

وتابع العطواني أن "اصرارنا على إقرار الموازنة الثلاثية جاء لتمكين المحافظات والوزارات من تنفيذ خططها وبرامجها ولتفادي توقف التمويل بانتهاء السنة المالية"، مؤكداً أن "على وزارة المالية الالتزام ببنود الموزانة وإطلاق تخصيصات البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط".





المصدر: بغداد اليوم







