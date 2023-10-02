2023-10-02 13:05:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد



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ترأس وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة القيادية العليا لإدارة أعمال الدفاع المدني، بحضور جميع الجهات المعنية من الوزارات المعنية، وكذلك المحافظون وقادة الشرطة ومدراء الدفاع المدني بالمحافظات عبر الدائرة التلفزيونية.

إذ دعا السيد الوزير المحافظين إلى غلق المشاريع المخالفة لشروط السلامة والأمان، موجهاً في الوقت ذاته مدراء الدفاع المدني في المحافظات بالإبلاغ عن هذه المشاريع، مشدداً على أن من يتهاون في هذا الأمر سوف يتعرض للمساءلة القانونية، وأمهلهم سبعة أيام لتقديم موقف عن المباني التي لا تتوافر فيها شروط السلامة والأمان، كما دعا السادة المحافظين الى دعم مديريات الدفاع المدني في محافظاتهم من خلال إنشاء مراكز للدفاع المدني في الأقضية والنواحي، مبيناً أن الوزارة جادة في توفير الدعم اللوجستي والبشري لجميع هذه المراكز.

وفي ختام حديثه، أكد السيد الوزير على تكاتف جميع الوزارات عند حدوث أي طارئ لا سمح الله، وتشكيل رتل طوارئ في المحافظات من جميع الجهات المختصة من بينها الدفاع المدني وصحة وغيرها من الدوائر والمؤسسات المعنية.