ارتفاع حصيلة ضحايا "عرس الحمدانية"

2023-10-02 13:05:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت دائرة صحة نينوى، اليوم الاثنين (2 تشرين الأوّل 2023)، ارتفاع حصيلة ضحايا حادثة حريق قاعة الهيثم بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى، فيما أشارت إلى إرسال 12 مصابًا إلى خارج العراق لغرض العلاج.

وقالت الدائرة في إحصائية لها وردت لـ"بغداد اليوم"، ان" عدد الوفيات لحادث الحريق بلغ 113 شخصًا، من ضمنهم 41 شخصًا لم يتم التعرف على هويتهم، وتم إرسال 12 مصابًا من جرحى الحادثة خارج العراق لغرض العلاج، وسيتم إرسال 8 آخرين للعلاج أيضًا.

وأكملت، انه" هناك 6 مصابين لازالوا يرقدون في مستشفى دهوك بإقليم كردستان".





المصدر: بغداد اليوم