المالية تودع 500 مليار دينار في حساب البصرة لمشاريع 2023 الاستثمارية

2023-10-02 13:05:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو اللجنة المالية البرلمانية عدي عواد، اليوم الاثنين (2 تشرين الاول 2023)، أن وزارة المالية أودعت 500 مليار دينار في حساب البصرة لمشاريع 2023 الاستثمارية.

وقال عواد في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "وزارة المالية اودعت (500) مليار دينار عراقي في حساب محافظة البصرة كدفعة اولى للمشاريع الاستثمارية (2023) من اصل (2) ترليون و (800) مليار"، مشيراً الى أن "التاخير كان بسبب اخطاء من المحافظة".

ودعا عضو اللجنة "المحافظة للاسراع باحالة المشاريع لشركات رصينة وان يكون توزيع عادل لجميع الاقضية والنواحي ويجب سحب المشاريع المتلكئة من الشركات الفاسدة والفاشلة واحالتهم للقضاء".

وأمس الاحد (1 تشرين الاول 2023)، أنتقدت اللجنة المالية النيابية، تأخير تنفيد الموازنة، فيما اشارت الى أنه سيتم استضافة وزيري التخطيط والمالية خلال الاسبوع الحالي.

وذكر المكتب الإعلامي للجنة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني أكد خلال استضافة المحافظين في اللجنة المالية أنه أشرنا وجود تقصير واضح في إطلاق التخصيصات المالية للمحافظات والوزارات".

واضاف: "سنستضيف وزيري التخطيط والمالية هذا الاسبوع للوقوف على اسباب تاخر تنفيذ الموازنة"، مشيراً الى أن "الحكومة الحالية رفعت شعار حكومة الخدمة الوطنية ولن نسمح باستمرار مشكلة تأخير صرف التخصيصات المالية".

وتابع العطواني أن "اصرارنا على إقرار الموازنة الثلاثية جاء لتمكين المحافظات والوزارات من تنفيذ خططها وبرامجها ولتفادي توقف التمويل بانتهاء السنة المالية"، مؤكداً أن "على وزارة المالية الالتزام ببنود الموزانة وإطلاق تخصيصات البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط".





المصدر: بغداد اليوم







