جنايات الرصافة وكركوك تصدران أحكاما بالمؤبد على متاجرين بالمخدرات

2023-10-02 13:05:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات الرصافة وكركوك، اليوم الاثنين (2 تشرين الاول 2023)، احكاما بالسجن المؤبد بحق ثلاثة أشخاص عن جريمة الاتجار والترويج للمواد المخدرة، وحكما أخر بالسجن لمدة 6 سنوات في قضية المتاجرة بمادة الـكرستال.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكمين بالسجن المؤبد بحق متهمين اثنين احدهما كان يقوم بتأمين إحضار المواد المخدرة من محافظات الجنوب إلى بغداد، فيما يقوم الشخص الثاني بالشراء والترويج لها، لافتا أنه ضبط بحوزة الأول (22) كغم من مادة الكرستال المخدرة".

واضاف أن "المحكمة نفسها حكمت على متهم ثالث بالسجن لمدة ست سنوات بحوزته (30) غم مع بايب زجاجي مهشم".

وفي ذات السياق ووفقا للبيان، "أصدرت محكمة جنايات كركوك حكما بالسجن المؤبد على تاجر مخدرات ضبط بحوزته واحد كيلو غرام و(19) غم وتسعمائة ملغرام من مادة (المثيل امفيتامين) مع اركيلة الكترونية موصولة بأنبوب بلاستيكي وميزان الكتروني".

واشار الى أن "الاحكام صدرت وفقاً لأحكام المادة 28/اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".





