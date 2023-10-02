2023-10-02 13:15:20 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مسؤول محلي في ذي قار، يوم الاثنين، عن استئناف شركة إيرانية أعمالها في أحد المشاريع بالمحافظة بعد تلكؤ دام 12 عاماً.

وقال المسؤول لوكالة شفق نيوز، الذي طلب عدم الإشارة، إن "الحكومة الاتحادية في بغداد أضافت شريكاً عراقياً لشركة (عمر آب) الإيرانية التي تنفذ مشروع شبكات مجاري قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار بكلفة تتجاوز الـ60 مليار دينار عراقي".

وبين أن "قرار إضافة الشريك المحلي يأتي في إطار تمكن الحكومة من صرف مستحقات الشركة، وذلك لتفادي العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وشركاتها"، مشيراً إلى أن "نسب الإنجاز في العمل بلغت فقط في المحطات 94%، فيما تعاني من إكمال شبكات المجاري المهمة في شوارع الشطرة".

وأحيل المشروع على الشركة الإيرانية في عام 2011، وتوقف العمل فيه عام 2014 بسبب الحرب على داعش، وعادت الشركة للعمل في القضاء قبل عامين، إلا أن أعمالها أثارت حفيظة المواطنين بسبب التلكؤ بالعمل، حيث طالبوا بفسخ العقد معها أكثر من مرة.