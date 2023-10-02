الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على 6 متهمين بالإرهاب في ثلاث محافظات

2023-10-02 14:15:13 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على 6 متهمين بالإرهاب في الأنبار ونينوى وميسان.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لقسم وشعبتي قيادة عمليات ميسان والفرقة العاشرة والسادسة عشر التابعة الى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات البرية المتواجدة في قواطع المسؤولية ومن خلال كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات ذاتها، أسفرت عن القاء القبض على 6 متهمين بالارهاب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب في قضائي الفلوجة والمجر الكبير وناحيتي الشورى والصقلاوية".

واضاف ان "من ضمنهم متهمة تعمل على توزيع الكفالات على عوائل عناصر عصابات داعش الإرهابية ضمن ما يسمى قاطع ولاية نينوى"، موضحا انه "تم تسليمهم الى الجهات المعنية حسب السياقات المعمول بها أصولياً".