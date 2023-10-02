القبض على 5 مطلوبين يقومون بترهيب المواطنين في بغداد

2023-10-02 14:15:13 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاثنين، القبض على 5 مطلوبين يقومون بترهيب المواطنين وإطلاق العيارات النارية في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "تلقت معلومات دقيقة عن تواجد خمسة أشخاص يقومون بترهيب المواطنين من خلال قيامهم بأعمال تهدد أمن وسلامة المواطنين".

وأضافت أنه "على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري ترافقه قوة خاصة للبحث والتحري عن هذه المجموعة، حيث تمكنت القوة من مطاردتهم ومداهمة دورهم وإلقاء القبض عليهم".

ولفتت إلى أن "القوة ولدى تفتيش دورهم ضبطت سلاحاً نوع مسدس مع قنبلة يدوية وكمية من مادة الكرستال المخدرة وأدوات لتعاطيها"، مشيرة إلى أن "المتهمين اعترفوا صراحة بقيامهم بترهيب المواطنين وحيازتهم لتلك الأسلحة والمواد المخدرة، حيث أحيلوا للتحقيق بغية عرضهم أمام العدالة".



