أحمد كاظم يوضح أهمية المشاركة في نهائيات دوري الناشئين

2023-10-02 14:15:14 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمارأكد مدرب منتخب الناشئين بكرة القدم، أحمد كاظم أن المشاركة في نهائيات دوري الناشئين حققت الفائدة المرجوة منها ، مبيناً أنها تعد مرحلة إعداد جيدة قبل الدخول في معترك بطولة غرب آسيا.وقال كاظم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن " منتخبنا يواصل استعداداته للاستحقاق المقبل من خلال مشاركته في نهائيات دوري الناشئين، إذ تم تقسيم اللاعبين الى فريقين (أ) و (ب) من تولد عامي 2008/ 2009 وكل فريق يتكون من 15 لاعباً، يلعب كل فريق مباراة مع أحد الأندية ويمنح استراحا لليوم الثاني لفسح المجال للفريق الاخر بخوض لقاء جديد".وأضاف كاظم، أن " الهدف من المشاركة في النهائيات هو كسب الخبرة، وخوض أكبر عددٍ ممكن من المُباريات "، لافتاً الى أن" المباريات أوضحت لنا مدى استجابة اللاعبين للأفكار التكتيكية ومدى تطبيقها من قبل اللاعبين والأخطاء التي سنعالجها في الفترة المقبلة".وتابع كاظم أن" الجهاز الفني لا يفكر بالنتائج بقدر ما يهمه المردود الإيجابي الحاصل من احتكاك اللاعبين وكسب الفائدة الفنية ورفع مستوى اللياقة البدنية تحضيراً للاستحقاقات الخارجية المقبلة".يشار إلى أن نتائج منتخب الناشئين في الدوري غير محتسبة، ولن تؤثر في ترتيب الأندية.