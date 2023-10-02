بينهم امرأة.. الإطاحة بـ 6 متهمين بالإرهاب في 3 محافظات

2023-10-02 14:20:59 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين (2 تشرين الاول 2023)، إلقاء القبض على 6 متهمين بالإرهاب في محافظات الأنبار ونينوى وميسان.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لقسم وشعبتي قيادة عمليات ميسان والفرقة العاشرة والسادسة عشر التابعة الى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات البرية المتواجدة في قواطع المسؤولية ومن خلال كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات ذاتها".

وأضافت أن "العملية أسفرت عن القاء القبض على 6 متهمين بالارهاب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب في قضائي الفلوجة والمجر الكبير وناحيتي الشورى والصقلاوية ومن ضمنهم متهمة تعمل على توزيع الكفالات على عوائل عناصر عصابات داعش الإرهابية ضمن ما يسمى قاطع ولاية نينوى".

واشارت الى أنه "تم تسليمهم الى الجهات المعنية حسب السياقات المعمول بها أصولياً".









المصدر: بغداد اليوم







