الإطار التنسيقي يرفض تصريحات أحد النواب تجاه العبادي ويحتفظ بحقه اللجوء إلى القضاء

2023-10-02 15:05:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، عن رفضه تصريحات أحد النواب تجاه القيادي حيدر العبادي، فيما قرر اللجوء الى القضاء.

وقالت الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) : إن "الإطار ناقش جدول أعماله بكل شفافية ووضوح ولا توجد خطوط حمراء في طرح أي قضية للنقاش مما انعكس إيجاباً على طريقة أداء الإطار التنسيقي طيلة ثلاث سنوات وفي كل الظروف".

واستغرب الإطار "من التصريحات غير الصحيحة لأحد النواب يوم أمس في أحد البرامج التلفزيونية والتي أساء فيها لأحد قيادات الإطار التنسيقي وهو الدكتور حيدر العبادي"، معرباً عن رفضه "لهذه اللغة غير المهذبة بحق الدكتور العبادي والتخرصات التي أدلى بها النائب".

وأكد "احتفاظه بحقه باللجوء الى القضاء لوقف هكذا أكاذيب رخيصة والتي هي من وحي خيال مطلقها".