وزير العدل يحيل مسودة مشروع تعليمات تشغيل النزلاء والمودعين لمجلس الدولة

2023-10-02 15:05:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أحال وزير العدل خالد شواني، اليوم الإثنين، مسودة مشروع تعليمات تشغيل النزلاء والمودعين إلى مجلس الدولة بهدف استكمال إجراءات تشريعه.

وذكرت وزارة العدل، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بعد مصادقة زير العدل خالد شواني، على توصيات اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد مسودة مشروع تعليمات تشغيل النزلاء والمودعين في وقت سابق، تم إحالته إلى مجلس الدولة لاستكمال الإجراءات الأصولية لإصدارها، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (5) من قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل".

وأكدت الوزارة، أن "مشروع تشغيل النزلاء والمودعين يعد من أهم فقرات البرامج التأهيلية للنزلاء والتي تساهم بإعادة اندماجهم إلى المجتمع وتشغيلهم مما يعود بالنفع العام للدولة والخاص للنزيل، وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان".