2023-10-02 15:06:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الاطار التنسيقي، اليوم الاثنين (2 تشرين الاول 2023)، رفضه للتصريحات المسيئة من قبل احد النواب بحق رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، فيما توعد بمقاضاة النائب المسيء.

وذكر الاطار في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "يناقش الاطار التنسيقي جدول اعماله بكل شفافية ووضوح ولا توجد خطوط حمراء في طرح اي قضية للنقاش مما انعكس ايجابا على طريقة اداء الاطار التنسيقي طيلة ثلاث سنوات وفي كل الظروف".



وأضاف: "استغرب الاطار التنسيقي من التصريحات غير الصحيحة لاحد النواب يوم امس في احد البرامج التلفزيونية والتي اساء فيها لاحد قيادات الاطار التنسيقي الكرام وهو الدكتور حيدر العبادي".

وأكد أن "الاطار اذ يرفض هذه اللغة غير المهذبة بحق الدكتور العبادي فانه يرفض التخرصات التي ادلى بها النائب، ويحتفظ بحقه باللجوء الى القضاء لوقف هكذا اكاذيب رخيصة والتي هي من وحي خيال مطلقها".





المصدر: بغداد اليوم