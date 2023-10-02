مركز النخيل للحريات يوضح حقيقة موقفه من أحكام قضائية تتعلق بالتشهير

2023-10-02 15:06:19 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

أعلن مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، اليوم الاثنين (2 تشرين الأول 2023)، عدم إصداره أي موقف بشأن احكام قضائية تتعلق بالقذف والتشهير.

وأكد المركز وفق بيان له تلقته "بغداد اليوم"، انه" لم يصدر من مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية اليوم الاثنين 2 تشرين الاول / اكتوبر اي موقف بخصوص احكام قضائية تتعلق بالقذف والتشهير ويؤكد المركز احترامه لاحكام القضاء وقراراته".

يشار إلى ان وسائل إعلام محلية نشرت وفق تقارير لها، ما اسمته "اعتراضًا" من مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية على قرار محكمة جنح الكرخ القاضي بحبس المحلل السياسي محمد نعناع (مع وقف التنفيذ) بالاضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون دينار عراقي على إثر دعوى رفعها مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتهمة القذف والتشهير".





المصدر: بغداد اليوم