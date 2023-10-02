2023-10-02 15:06:19 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين (2 تشرين الأول 2023)، إيقاف قيود 448 مستفيدًا من راتب المعين المتفرغ.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ذكرى عبد الرحيم، أعلنت إيقاف قيود (448) مستفيدا من راتب المعين المتفرغ من غير المستحقين".

وأضافت أن "العملية جاءت بعد اجراء مقاطعة قاعدة بيانات الهيئة مع بيانات المتوفين المرسلة من وزارة الصحة، واكتشاف العديد من الأشخاص من ذوي الإعاقة المتوفين من دون التبليغ عنهم، فضلا عن اكتشاف بعض المتجاوزين من المعينين الذين لا يستحقون الراتب بسبب تعيينهم في احدى دوائر الدولة"، مشيرةً الى أنه "سِيتم التعامل مع ذويهم وفق القانون فيما يخص استرداد الأموال، وتحميلهم المخالفة القانونية ".

ودعت عبد الرحيم، وفقاً للبيان "المستفيدين من راتب المعين المتفرغ الى التبليغ الفوري في حال وفاة المعاق، او المعين تجنبا لتراكم الديون المالية بذمتهم، وبالتالي تعرضهم للمساءلة القانونية"، لافتًة الى ان "الهيئة ماضية بتدقيق، ومقاطعة البيانات للكشف عن متجاوزين جدد، واستبدالهم بمستحقين فعليين لراتب المعين المتفرغ وفق قانون ذوي الإعاقة رقم 38 لسنة 2013 ".

المصدر: بغداد اليوم



