الاطار التنسيقي يهدد بمقاضاة برلماني اثر تصريحات "غير مهذبة" بحق احد قيادييه

2023-10-02 15:10:15 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ هدد الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، يوم الإثنين، بمقاضاة عضو في مجلس النواب العراقي بسبب تصريحات "غير مهذبة" بحق احد قيادييه.

وذكر بيان للإطار ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "يناقش جدول اعماله بكل شفافية ووضوح ولا توجد خطوط حمراء في طرح اي قضية للنقاش مما انعكس ايجابا على طريقة اداء الاطار التنسيقي طيلة ثلاث سنوات وفي كل الظروف، ويستغرب من التصريحات غير الصحيحة لاحد النواب يوم امس في احد البرامج التلفزيونية والتي اساء فيها لاحد قيادات الاطار التنسيقي وهو حيدر العبادي".

وأضاف البيان أن "الاطار اذ يرفض هذه اللغة غير المهذبة بحق العبادي فانه يرفض التخرصات التي ادلى بها النائب ، ويحتفظ بحقه باللجوء الى القضاء لوقف هكذا اكاذيب رخيصة والتي هي من وحي خيال مطلقها".