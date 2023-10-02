2023-10-02 15:40:15 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ رد الاطار التنسيقي اليوم الاثنين، على انتقادات طالت احد قياداته، فيما عدها “اكاذيب رخيصة”. وذكر بيان للاطار تلقته ايرث نيوز انه “يناقش الاطار التنسيقي جدول اعماله بكل شفافية ووضوح ولا توجد خطوط حمراء في طرح اي قضية للنقاش مما انعكس ايجابا على طريقة اداء الاطار التنسيقي طيلة ثلاث سنوات وفي كل الظروف”. واستغرب […]

ظهرت المقالة الاطار التنسيقي يرد على انتقادات طالت احد قياداته: “اكاذيب رخيصة” أولاً على ايرث نيوز.