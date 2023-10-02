الاطار التنسيقي يدين تصريحات احد النواب التي اساءت لحيدر العبادي . الإطار الشيعي: نحتفظ بحق باللجوء الى القضاء لوقف الاكاذيب الرخيصة والتي هي من وحي خيال مطلقها.

2023-10-02 15:50:02 - المصدر: وكالة وطن

بيان صحفي === بسم الله الرحمن الرحيم يناقش الاطار التنسيقي جدول اعماله بكل شفافية ووضوح ولا توجد خطوط حمراء في طرح اي قضية للنقاش مما انعكس ايجابا على طريقة اداء الاطار التنسيقي طيلة ثلاث سنوات وفي كل الظروف. واستغرب الاطار التنسيقي من التصريحات غير الصحيحة لاحد النواب يوم امس في احد البرامج التلفزيونية والتي اساء […]