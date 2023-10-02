اليوم.. الاتحاد السعودي يتطلع لفض الشراكة مع سباهان الإيراني

2023-10-02 16:10:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – متابعة

يتطلع اتحاد جدة لفض الشراكة مع سباهان أصفهان الإيراني، اليوم الاثنين (2 تشرين الأول 2023)، على ملعب نقش جاهان، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وهذه المواجهة السابعة التي تجمع اتحاد جدة وسباهان أصفهان تحت مظلة البطولة الآسيوية، حيث تقاسما المباريات الـ6 السابقة بـ3 انتصارات لكل طرف.

وكانت المواجهة الأولى في دور المجموعات بنسخة 2004، وتمكن سباهان من الفوز ذهابا (3-2)، قبل أن يرد الاتحاد الدين ويفوز إيابا (4-0).

وبعد 4 سنوات وتحديداً في نسخة 2008 تواجها في دور المجموعات، ونجح الفريق الإيراني من الفوز ذهابا وإيابا (2-1) و(1-0).

كما تواجد النمور وسباهان أصفهان في دور المجموعات بنسخة 2016، وتمكن الاتحاد من الفوز ذهابا (4-0) في قطر، وإيابا (2-0) في عمان.

ويسعى الاتحاد لتحقيق الفوز الأول على الأراضي الإيرانية خلال مشاركاته الآسيوية، وينضم للرباعي "الهلال والشباب والأهلي والنصر".

ويتسلح النمور بسجل إيجابي أمام الفرق الإيرانية في البطولات الآسيوية، حيث انتصر الفريق في 10 مباريات وخسر 8 مواجهات وحضر التعادل 4 مرات.

ويعتلي الفريق الجداوي صدارة المجموعة الثالثة بـ3 نقاط، بعد تفوقه على أجمك الأوزبكي (3-0)، بينما يمتلك سباهان نقطة من تعادل خارج الديار مع القوة الجوية العراقي (2-2).





المصدر: موقع كورة